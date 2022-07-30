Тюменский шестиклассник увлечен вкусным хобби

Ученик шестого класса Ислам Аушев увлеченно готовит на домашней кухне не только простые блюда, но и печёт сложнейшие торты, сообщает АИФ-Тюмень.

- Средний сын Ислам, мы с мужем Батыром воспитываем четверых детей, с самого детства интересуется кулинарией, ему нетрудно сварить обед для всей семьи, завести тесто и испечь пиццу либо сделать сырники на завтрак. В магазинных сладостях много вредных добавок для здоровья, кормить детей такой пищей не хочется — готовим сами, - рассказала Любовь Аушева.

- Тесто на пиццу я завожу на меде - получается очень хорошим. Сейчас положу в чашу, чтобы поднималось. Много рецептов беру из интернета, и мама учит. Она всегда подскажет, если я что-то забыл или не знаю, – поделился Ислам.

Кухня для парня - целая лаборатория для экспериментов, тут можно учиться бесконечно. Ему в радость накормить большую семью. В планах у Ислама Аушева - получить профессию, которая будет по душе – кондитера или повара. Пока юноша ещё не определился, что ему ближе.