Тюменка приняла участие в Международном фестивале поэзии в Колумбии

Тюменская поэтесса Екатерина Володина представила Россию на крупнейшем и престижном Международном фестивале поэзии в Медельине (Festival Internacional de poesía, Колумбия). Он организован Мировым движением поэзии и журналом "Ревиста Прометео", один из самых престижных и крупных литературных фестивалей в мире. В этом году фестиваль отмечает тридцать два года своего существования. Международный фестиваль поэзии был основан в 1991 году поэтом и общественным деятелем Фернандо Рендоном.

Организаторы ставят своей целью показать жителям всех стран всю красоту мировой поэзии. Известные поэты со всего мира выступают с трибуны фестиваля в поддержку мира, добра и гуманизма. Русские поэты несколько раз становились участниками Медельинского фестиваля так в 2003 году фестиваль приветствовал Андрей Вознесенский, а в 2010 году выступал Евгений Евтушенко.

- Я познакомилась с поэтом Фернандо Рандоном в Баку, в Азербайджане, и он лично пригласил меня участвовать в фестивале, а отправил меня туда Литературный Совет народов Евразии. Это не конкурс, это фестиваль, это как мировой День Поэзии, – прокомментировала поэтесса Тюменской области сегодня.