Специалисты из Санкт-Петербурга побывали в ОКБ №2

27 июля тюменскую Областную клиническую больницу № 2 посетили коллеги из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Встреча прошла в рамках выездных мероприятий Национального медицинского исследовательского центра СПбГПМУ по профилю "педиатрия". Целью визита стал аудит амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а также формирование плана мероприятий по улучшению качества оказания помощи детям, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).

По поручению Министерства здравоохранения РФ и главного неонатолога страны, ректора Педиатрического университета Дмитрия Иванова петербургские врачи ставили перед собой еще и задачу проанализировать работу неонатальной службы и определить факторы, которые помогут и дальше снижать смертность детей до 1 года.

Гости посетили детский стационар, детскую поликлинику и конечно же отделение патологии новорожденных детей и детей раннего возраста. Они поделились опытом, оценили работу медицинского персонала, обсудили насущные вопросы относительно тактики ведения маленьких пациентов с разной степенью заболевания.

Работу группы возглавил Юрий Петренко, проректор по нацпроектам и лечебной работе СПбГПМУ, главный внештатный специалист неонатолог СЗФО, к.м.н. Антон Соловьев, заведующий отделом аналитики и взаимодействия с регионами РФ НМИЦ Педиатрического университета, педиатр, нефролог, главный внештатный специалист педиатр Ленинградской области, после осмотра детского стационара, отметил важность обмена опытом.