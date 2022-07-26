Дмитрий Артюхов передал ямальским военным в Херсоне посылки и все необходимое

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил сотрудников спецподразделений округа, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Глава региона передал военнослужащим посылки и необходимые в быту вещи. Также в этот день в спецподразделении свой день рождения отмечал один именинник. Дмитрий Артюхов привез ямальцу торт весом 5 килограммов.

"Настроение у всех боевое и позитивное. Будем в дальнейшем помогать решать все возникающие вопросы, а главное — поручил расширить служебный фонд жилья для сотрудников спецподразделений Нового Уренгоя, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Берегите себя, Ямал гордится вами!" – сказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, ЯНАО помогает восстановить разрушенную украинскими войсками Волноваху. Округ обеспечивает райцентр строительными материалами, техникой и рабочей силой. Так, ремонт местной школы планируется завершить к 1 сентября. На объекте сейчас трудятся около 300 рабочих. Зарплату и стройматериалы оплачивает Ямало-Ненецкий автономный округ. Все объекты, которые восстанавливают в рамках соглашения между Ямалом и Донецкой Народной Республикой, будут сдаваться под ключ.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО