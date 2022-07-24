В День города в Тюмени пройдут гастрономические фестивали

16:31 24 июля 2022
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30 июля в рамках Дня города пройдут традиционные гастрономические фестивали, сообщил Вслух.ру.

Фестиваль "Барбекю фест" объединит лучших поваров и настоящих ценителей мяса. Мастерство в приготовлении разных видов мяса на углях продемонстрируют представители известных ресторанов и кафе города.

Гости смогут продегустировать шашлык и научиться правильно его готовить в ходе мастер-классов. Тюменцам покажут, как правильно жарить на углях мясо и овощи, готовить шашлык из свинины, говядины или баранины, печь хачапури.
На гастрономическом фестивале плова в Заречном парке своими уникальными рецептами будут делиться кулинары-любители. Гости праздника смогут выбрать самое вкусное блюдо.

На "Хлебном базаре" разнообразие своей продукции представят предприятия-производители хлебобулочных и кондитерских изделий, прохладительных напитков.

В сквере Льва Ровнина запланирован фестиваль мороженого.

 

Теги: День города Тюмени
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