Тюменцы примут участие в форуме "Утро"

Жители областной столицы готовятся к форуму молодежи Уральского федерального округа "Утро", который пройдет в начале августа в Ханты-Мансийске. В течение двух недель тюменцы посещали образовательные события в мультицентре "Моя территория". Региональные и федеральные эксперты помогли участникам доработать идеи проектов, которые им предстоит защитить на грантовом конкурсе от Росмолодежи.

Программа прошла в три этапа. Сначала участники вместе с Федором Масловым, руководителем тюменской некоммерческой организации "Дом вверх дном", детально проработали свои идеи и заполнили паспорта проектов. Марина Деликатная, режиссер и преподаватель актерского мастерства, провела интенсив по навыкам публичного выступления и презентации проекта. 19 и 21 июля прошли офлайн и онлайн питчинги, где участники презентовали проекты и получили обратную связь от Дарьи Зинковской, эксперта гранатового конкурса Росмолодежи.

— Мы уже не первый год готовим делегацию на форум "Утро". На образовательных событиях участники не только прорабатывают проекты, готовятся к защите, но и знакомятся друг с другом. За счет этого ребята будут чувствовать себя увереннее на форуме и смогут достойно представить наш регион, — комментирует Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория".