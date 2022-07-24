Танцевальный проект создали пенсионеры в Голышманово

Пенсионеры-активисты из поселка Голышманово создали клуб "В ритме танца". Такая идея появилась у них давно, но не было возможности организоваться. Поначалу инициативные женщины посещали спортивные тренировки, занимались скандинавской ходьбой, катались на велосипедах. А потом решили разработать социальный проект, защитили его на муниципальном конкурсе поддержки гражданских инициатив и получили грант.

- Пандемия подвигла нас к решительному шагу – невмоготу было дома сидеть. Конечно, можно было бы и одному заниматься, но это же неинтересно, - рассказывает руководитель соцпроекта "В ритме танца" Галина Сентемова. – Начинали выходить в сосновый бор и тренироваться там, включая обучающие видеозаписи на телефонах, но это так было неудобно. Написали проект, и как только вновь стартовал конкурс, то сразу вышли на него и защитились. На выигранные средства заказали фирменные футболки и приобрели музыкальную колонку. Теперь три раза в неделю собираемся и танцуем в тренажёрном зале спортшколы или на территории стадиона, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.