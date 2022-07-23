Детские сады Тюменского района капитально отремонтируют

Своей очереди на обновление дождались корпуса двух детских садов Тюменского района - в поселках Винзили и Боровский, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Подрядные организации приступили к работе еще в мае. Строителям предстоит заменить кровлю, обновить фасад, отмостку, привести в порядок систему электроснабжения, канализацию. Зимой начнутся отделочные работы внутренних помещений. У ребят и педагогов будет новая мебель, спортивное и музыкальное оборудование. Порадуют уличные площадки, там тоже полная замена игровых элементов.

Срок завершения капремонта – август 2023 года. До этого события дети и воспитатели распределены по другим корпусам детских садов в своих поселках. Глава Тюменского района Светлана Иванова, посетив оба ремонтируемых объекта, попросила строителей не снижать темп работ, чтобы ребята уже следующим летом могли вернуться в родные стены – обновленные, красивые и безопасные.

После ремонта в винзилинском "Солнышке" откроются 5 групп по 25 мест и одна группа для детей с двух месяцев. Она примет шесть малышей. В боровском "Дельфинёнке" – 13 групп по 25 мест, из них одна – адаптационная.