Тюменцы приняли участие в форуме "Таврида" в Крыму

В июле прошел образовательный заезд "Тавриды.Арт" для дизайнеров, стилистов, fashion-фотографов, музыкантов и арт-менеджеров. В течение недели участники работали с экспертами и получали от них обратную связь, проходили обучающие лекции и выполняли практические задания.

На смене "Арт-Маркет" собрались начинающие и опытные профессионалы индустрии моды и музыки, современного искусства. От Тюменской области на заезд "Арт-Маркет" подали заявки двадцать человек, из которых семь прошли экспертный отбор. Участники арт-школы индустрии моды на обучающих блоках узнали о продвижении бренда и PR, разработали бизнес-план. Также поучаствовали в серии воркшопов и fashion-съемок.

Художники и дизайнеры арт-школы современного искусства учились развивать художественную идею, писать интересное портфолио, готовить документацию к выставке и создавать арт-объекты. Одной из участниц этого направления заезда стала жительница Тобольска Елизавета Ипполитова.

— Главной моей целью было познакомиться с лекционной составляющей и спикерами. Большую часть времени я посещала лекции на интересующие меня темы. У арт-школы "Современного искусства" была и практическая часть: несколько мастер-классов и подготовка творческих работ. Я сделала небольшой арт-объект из листа пенокартона, — рассказала Елизавета Ипполитова, художница, преподаватель ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум" корреспонденту Мегатюмени.