Для выведения шерсти из желудка кошкам нужны специальные корма

Кошки любят чистоту и постоянно вылизываются. При этом шерстинки скапливаются в пищеварительном тракте. Животные избавляются от них срыгиванием. По словам экспертов, в норме это происходит до четырёх раз в месяц. Самое сложное время – период линьки осенью и весной, когда в желудке накапливается слишком много шерсти. Одним лишь вычёсыванием проблему не решить.

- Особенно стоит насторожиться хозяевам, если шерсть кошки стала выглядеть хуже или она слишком часто срыгивает иногда с примесями слизи или частичками непереваренной пищи, - говорит ветеринар-стажист Лилия Нечаева. - Без своевременной профилактики скопления трихобезаров (комков шерсти) в желудке появится вздутие, запоры, животное будет выглядеть подавленно. Также снижается аппетит - комок внутри создаёт ощущение сытости. Чтобы не довести до проблем со здоровьем, следите за поведением кошки. Ей может понадобиться помощь. Особое внимание профилактике накопления шерсти в ЖКТ нужно уделять владельцам длинношёрстных кошек, ослабленных и возрастных животных, малоподвижным, страдающим нарушениями метаболизма и ожирением.

Лилия Нечаева советует использовать специальные корма для выведения волосинок из желудка. Давать его кошкам нужно раз в месяц в период линьки или если нет регулярных срыгиваний. Словом, только в профилактических целях. Если проблема достаточно серьёзна, то возможно, потребуется лечение по определённой схеме, назначенной специалистом, сообщает АИФ-Тюмень.

- Можно использовать мальт-пасту – это лечебная добавка с приятным вкусом, который нравится кошкам, - рекомендует Лилия Нечаева. - Пасты не растворяют шерсть, а способствуют выведению шерстяных комков из организма, не позволяя им сильно увеличиться в размере. В составе средства масла и солод, которые обволакивают волосяные комочки и помогают им выйти с каловыми массами, облегчая дефекацию. Благодаря витаминам и макроэлементам мальт-паста оздоровит кошачий организм и не вызовет привыкания – её применяют длительным курсом. Выведению шерсти из желудка способствуют и витаминизированные добавки с растительными компонентами.