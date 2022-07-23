Лаборатория M'uzlab в Тюмени ждет заявки от музыкантов

Проект M'uzlab от сообщества "Музсходка" и АНО "ТАРКИ" до 31 июля принимает заявки музыкантов-авторов на участие в проекте. В результате отбора 30 участников за три дня напишут песни под руководством Эрики Лундмоен и Сергея Сироткина.

С 7 по 9 октября в Тюмени состоится лаборатория для музыкантов, в рамках которой они смогут создать, аранжировать песню, поработать профессиональной студии звукозаписи и продемонстрировать итоговую композицию экспертам и зрителям. На протяжении трех дней работу участников будут сопровождать кураторы и эксперты:

Евгений Меркушев — со-основатель лейбла Music Development Russia;

Илья Лукашев — в качестве звукорежиссера работал с Therr Maitz, Земфирой, композитор и создатель Waveformers и WaveForum;

Сергей Сироткин — основатель и автор песен в группе Сироткин;

Эрика Лундмоен — певица, автор песен;

Анна Виленская — музыковед.

Также участников ждут лекции о том, как продвигать музыкальный материал, сделать перформанс для своей музыки и найти уникальное звучание.

Заявки принимаются от музыкантов, создающих авторский материал и имеющих опыт в этом направлении. Для участия нужно заполнить форму.

Для 30 участников, прошедших отбор экспертов, участие в лаборатории бесплатное. Результаты будут объявлены 1 сентября. Перелёт, трансфер, проживание, питание, аренда инструмента оплачиваются участниками лаборатории самостоятельно.

Сюзанна Иванова, руководитель проекта M'uzlab, продюсер сообщества по развитию музыкальной индустрии "Музсходка":

Ежегодно в октябре в Тюмени собираются талантливые и перспективные музыканты из России и ближнего зарубежья, чтобы поработать вместе с экспертами высочайшего уровня и создавать с нуля новую песню. M'uzlab – уникальный проект, где в уютной, почти домашней обстановке можно прокачать свои навыки и получить ценные связи. Очень многое можно сделать за три дня.

В 2022 году лаборатория пройдет четвертый раз. В этом году проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" и департамента культуры Тюменской области.