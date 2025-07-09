В АПК Тюменской области более 2,5 тысяч вакансий

В настоящий момент в нашем агропромышленном комплексе имеется более 2,5 тысяч вакансий, заявил замгубернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов на торжественном награждении лучших выпускников ГАУ Северного Зауралья, желая подчеркнуть востребованность молодых специалистов в одной из основных отраслей региона.

Чейметов подчеркнул, что вакансий становится еще больше, причем таких, где полученные в вузе знания особенно востребованы. "В планах - реализация еще нескольких крупных инвестиционных проектов, на которые потребуются квалифицированные кадры, такие как вы", - отметил замгубернатора.

Чествование выпускников аграрного университета прошло 8 июля в амфитеатре Музейного комплекса имени Словцова. Имена 33 человек, которые добились высоких результатов в учебе, науке, творчестве, спорте и общественной деятельности будут вписаны в книгу "Гордость университета".