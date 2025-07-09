Сэкономившего на налогах 37 млн рублей предпринимателя ждут в суде

Прокуратура Тюменской области передала в суд дело в отношении 48-летнего тюменца по обвинению в уклонении компании от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в 2020–2024 гг. директор строительной компании организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 37 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела на имущество организации и обвиняемого стоимостью более 44 млн рублей наложен арест.

Дело передано в Калининский районный суд Тюмени.