Инновации в корпоративном питании: “Кафетерий льгот” как шаг к улучшению условий труда

В 2024 году “Газпром нефть” и “Газпромбанк” запустили проект “Кафетерий льгот”, направленный на улучшение условий труда и благосостояния сотрудников.

Осенью 2024 года “Газпром нефть” вместе “Газпромбанком” запустила проект ”Кафетерий льгот”, направленный на улучшение благосостояния и психологического климата среди сотрудников. Цель — создать условия для компенсации расходов на питание офисных работников. Раньше это было доступно только тем, кто работает вахтовым методом. С момента введения льготы около 800 сотрудников из разных регионов: Тюмень, Оренбург, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Ямало-Ненецкий автономный округ, получили возможность обеспечивать полноценное и сбалансированное питание на работе.

Зачем это понадобилось? Результаты исследований в конце лета, выявили: офисные работники заинтересованы в улучшении рабочих условий и хотели бы видеть аналогичные изменения. Ряд сотрудников отметили, что компенсация питания является распространённой практикой в нефтяной отрасли. Это стало одним из факторов, повлиявших на их интерес к расширению соцпакета в компании.

"Ежегодно в конце августа все сотрудники компании проходят анкетирование, результаты которого служат основой для анализа и формулирования выводов, создания графических материалов. Сотрудники выразили заинтересованность во введении компенсации питания как дополнительной меры поддержки", — рассказал руководитель проекта по социально-бытовому обеспечению нефтесервисных предприятий “Газпром нефти” Андрей Дрыженко.

Как это работает? Каждый офисный сотрудник получает корпоративную карту “Газпромбанка” с лимитом 300 рублей в день. Использовать их можно для оплаты питания в кафе, столовых или ресторанах — но только в рабочие дни, во время отпуска, больничного или командировки карта “замораживается”. Неиспользованные деньги в конце месяца “сгорают”.

"Карта оснащена функцией SMS-оповещения и подключается к мобильному приложению ГПБ, что позволяет сотрудникам отслеживать свои расходы и оставшийся лимит", — прокомментировал Андрей Дрыженко

"Результаты уже видны: после запуска после запуска проекта мы получили много положительных отзывов от сотрудников — новые льготы и условия работы пришлись людям по душе. Регулярные беседы показывают, что компенсация за питание положительно влияет на атмосферу в коллективе. Мы видим, что работники чаще стали ходить в кафе и рестораны, где можно использовать эти карты", — добавил Андрей Дрыженко.

Реализация проекта стала результатом командной работы “Газпром нефти” и “Газпромбанка”. Специалисты банка активно занимались созданием интерфейса и ПО. Процесс включал как технические аспекты, так и взаимодействие с персоналом, в том числе обучение использованию карт, настройку системы для автоматизации учета и контроля операций. "С нашей стороны было необходимо собрать определенные данные и заполнить анкеты по сотрудникам. Коллеги из “Газпромбанка” оказали помощь с использованием программных продуктов, что позволило загрузить информацию о наших сотрудниках в систему без физического присутствия в банке. После этого коллеги оперативно выпустили карты и их доставили", — добавил руководитель проекта по социально-бытовому обеспечению нефтесервисных предприятий “Газпром нефти”.

"“Кафетерий льгот” возник не как реакция на конкретный запрос, а эволюционировал из естественной потребности. Он позволяет гибко формировать корпоративные льготы и обеспечивает питание как внутри предприятия, так и в сторонних точках. В условиях растущей конкуренции работодатели стремятся удерживать сотрудников и снижать текучесть кадров, что делает сервис особенно актуальным, поскольку льготы повышают лояльность и укрепляют партнерские отношения "работодатель-сотрудник”", — подчеркнул начальник центра структурирования корпоративных платежных институтов и технологий АО “Газпромбанк” Антон Власкин.

На 2025 году планируется расширить возможности карт, чтобы сотрудники могли использовать их для оплаты в спортивных учреждениях и покупки авиабилетов. Это станет важным шагом в развитии проекта “Кафетерий льгот” и повысит его ценность для работников.

"“Кафетерий льгот” — пример сотрудничества между крупными компаниями. Он показывает, как внимание к потребностям сотрудников помогает улучшить условия работы и повысить эффективность бизнеса. Быстрая реакция на запросы работников, правильное понимание их нужд и активные действия работодателя — ключ к созданию хорошей атмосферы в организации и ее успешному развитию в будущем", — резюмировал Андрей Дрыженко.