В Тюменском районе началась подготовка к зиме

В Тюменском районе более половины объектов социальной сферы готовы к отопительному периоду. Коммунальщики приступили к подготовке сетей, объектов тепло- и водоснабжения, домов и учреждений еще в мае. Запланировали подготовить 126 котельных, более 153 км тепловых сетей, свыше 79 км канализационных и 204 км водопроводных. Уже готовы встретить холода два из трех канализационно-очистных сооружения, 7 из 10 водонапорных башен, 205 из 571 многоквартирных домов.

В котельной п. Богандинский ведется модернизация оборудования, которая позволит обеспечить надежность теплоснабжения не только ближайших многоквартирных домов, но и новой школы. Она откроет двери 1 сентября. На начало июля завершены работы в 15 учреждениях здравоохранения, 32 – образования, 22 – культуры.

Специалисты ЖКХ промывают, испытывают на прочность и ремонтируют инженерные сети. При необходимости заменяют проблемные участки. Также проверяют наличие приборов учета и их допуск к эксплуатации, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.