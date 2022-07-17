Зарплату до 300 тысяч рублей в месяц предлагают тюменским врачам

Тюменским медицинским работникам готовы платить до сотни тысяч рублей в месяц.

Сейчас на интерактивном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области есть более 500 вакансий для врачей. Как выяснил Вслух.ру, в Тюмени врачу стоматологу-ортопеду готовы платить 200 - 300 тыс. рублей в месяц. Врачу-колопроктологу и сосудистому хирургу — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Анестезиологу-реаниматологу — 130 тыс. рублей в месяц.

До 100-120 тысяч рублей в месяц готовы платить врачам в Тобольске, Ишиме, Увате, Голышманово и др.

Максимальная предложенная зарплата для фельдшеров в Тюмени достигает 100 - 130 тыс. рублей в месяц. Медицинским сестрам в Тюмени, Ярково, Уватском районе — до 50 - 60 тыс. рублей в месяц.

Отметим, что в 2022 году снизилось количество обратившихся в службу занятости по вопросам поиска работы: в первом полугодии 2021 года было почти 39 тысяч обращений, нынче — более 28 тысяч.