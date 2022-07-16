Тюменские подростки используют лето для отдыха и работы

Этим летом при содействии Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района в муниципальных образованиях трудоустроено более 2940 ребят. Трудовой опыт подростки получают в отрядах глав, в школах, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, в Областной больнице № 19, на предприятиях. В их трудоустройстве задействованы 116 работодателей, из них 40 – организации внебюджетного сектора экономики.

Ребята осваивают профессии помощников вожатого, инструктора по спорту, культорганизатора, библиотекаря, медрегистратора, рабочего по благоустройству, подсобного рабочего, помощника лаборанта и других. Только в поселке Боровский этим летом для ребят создано 340 рабочих мест. Традиционно дети здесь участвуют в благоустройстве – ухаживают за цветочными клумбами, подметают улицы, убирают мусор в общественных местах. В очередной рабочий день отряд главы окрашивал детскую площадку у парка Победы. Покрасили и заборы, и горку.

Функции регистратора выполняет в медицинском центре "Панацея" Диана Назмутдинова. В день она заполняет около 40 карточек. С сортировкой коробок на молочном заводе "Абсолют" ловко справляются два юных помощника. Впервые трудоустроила ребят компания "БАФ-ИНЖИНИРИНГ".

В трудовых буднях есть место для развлекательных и патриотических мероприятий. В ходе очередного мероприятия в музейной комнате им рассказали о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны, в том числе трудовых, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.