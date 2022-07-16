В Тюмени пройдет рок-фестиваль Сентябрьфест

17:53 16 июля 2022
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В тюменском Выставочном зале готовятся к проведению осенью этого года рок-фестиваля Сентябрьфест. Его организаторы пригласили в Тюмень исполнителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Саратова, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

- Мы же одними выставками ограничиваться не собираемся. Возможности Выставочного зала позволяют нам организовать различные мероприятия, так что будем экспериментировать. В частности, параллельно с рок-фестивалем проведём гастрофестиваль. Здесь первую скрипку будут играть тюменские производители, которые предоставят еду и напитки.

Они же составят конкуренцию иногородним участникам летних выставок-ярмарок.

- Интерес сельхозпроизводителей из различных регионов страны к Тюмени растёт. Ягоды и мёд пользуются у нас повышенным спросом. Не забываем и о том, что учебный год не за горами. Школьная ярмарка откроется в конце июля, - говорит Михаил Брудков. 

По материалам департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени

Теги: рокфестиваль
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