В Тюмени пройдет рок-фестиваль Сентябрьфест

В тюменском Выставочном зале готовятся к проведению осенью этого года рок-фестиваля Сентябрьфест. Его организаторы пригласили в Тюмень исполнителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска и Саратова, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.
- Мы же одними выставками ограничиваться не собираемся. Возможности Выставочного зала позволяют нам организовать различные мероприятия, так что будем экспериментировать. В частности, параллельно с рок-фестивалем проведём гастрофестиваль. Здесь первую скрипку будут играть тюменские производители, которые предоставят еду и напитки.
Они же составят конкуренцию иногородним участникам летних выставок-ярмарок.
- Интерес сельхозпроизводителей из различных регионов страны к Тюмени растёт. Ягоды и мёд пользуются у нас повышенным спросом. Не забываем и о том, что учебный год не за горами. Школьная ярмарка откроется в конце июля, - говорит Михаил Брудков.
По материалам департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени
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