На фестивале в Тобольске расскажут о крапивном творчестве

Музейный фестиваль "Крапивник" пройдет впервые в гостином дворе. Тобольского кремля (ул. Красная площадь, 2) 17 июля. В программе — игры, квесты, мастер-классы и знакомство с интерактивной крапивной мастерской.

Гостей фестиваля угостят бодрящим крапивным чаем и научат делать сувениры — крапивную нить и ароматное саше из разнотравья. В крапивной мастерской Тобольского музея-заповедника их познакомят с уникальной коллекцией крапивного ткачества, привезенной из северных экспедиций более века назад.

Начало мероприятия в 12:00, вход свободный, сообщает Тюменская линия.