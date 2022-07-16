Как защитить животных от перегрева, рассказали тюменцам

В жаркую погоду тяжело приходится не только людям, но и четвероногим

Жаркая погода доводит до тепловых ударов не только людей, но и собак.

Основные факторы перегрева четвероногих – высокая температура воздуха и невнимательность хозяина. Особенно опасны ситуации, когда собак надолго запирают в закрытом непроветриваемом пространстве — душной комнате, салоне автомобиля или тесной переноске, сообщает АИФ-Тюмень.

- У собак потовые железы находятся только на подушечках лап и в межпальцевых мембранах, - рассказывает опытный ветеринар Зинаида Матвеева. – В основном сброс излишнего тепла происходит за счёт частого и глубокого дыхания. В итоге охлаждается влажная слизистая мочки и поверхность высунутого языка, обильно смоченного слюной, а также верхние дыхательные пути и легкие. Тепловому удару наиболее подвержены собаки длинношерстных северных пород: с плотным мехом и густым подшерстком. Также в группе риска: щенки, пожилые собаки, беременные суки, собаки чёрного или тёмного окраса, с проблемами дыхательной и сердечнососудистой систем, с ожирением, с лихорадкой от инфекционного или вирусного заболеваний. Перегрев случается из-за особенностей здоровья вашего питомца, либо неразвитой системы терморегуляции, как у молодых псов, либо больших нагрузок как у охотничьих или служебных. Тепловой удар вызывает у большинства собак тяжелые нарушения здоровья. На время жары четвероногих нужно поместить в тенистое место, обеспечить прохладной водой.

По словам Зинаиды Матвеевой, первые симптомы — потеря ориентации, головокружение и рвота, отсутствие фиксации взгляда, расширенные зрачки. Они могут свидетельствовать о наступлении истинной лихорадки. Это состояние является внутренним заболеванием, с которым организм не может справиться сам. Его необходимо лечить. Очень опасен и солнечный удар.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, надо устранить вредное воздействие высоких температур и необходимо в срочном порядке остужать разгоряченное тело питомца. Но помните, что нельзя и переохладить животное. После того, как температура тела достигнет 39,5 градусов, мероприятия по устранению перегрева необходимо прекратить. Если симптомы солнечного удара нарастают, имеют неврологическое проявление, то помочь собаке можно только в условиях клиники.