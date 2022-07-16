Фильм-победитель международного фестиваля смогут бесплатно увидеть тюменцы

Тюменцев приглашают 23 июля посетить бесплатный показ фильма "Шамбала" от кыргызского режиссера Артыкпая Суйундукова. Лента является обладателем гран-при международного кинофестиваля "Герой" и премии "Ника".



Фильм "Шамбала" покажут в рамках проекта "Киноклуб", организаторами которого является тюменское молодежное издание Moi-portal.ru и мультицентр "Контора пароходства". На прошлых показах транслировалась голливудская классика, снятая до 1948 года, но в этот раз было принято решение показать современное кино, главная идея которого — продемонстрировать чистоту человечества и отношения с природой.



Кинокартина основана на повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". В центре сюжета небольшая семья, живущая высоко в горах. Мальчик по имени Шамбала свято верит в древний миф о Матери-Оленихе, которая спасла последнего младенца их рода Бугу от врагов и вскормила его своим молоком. И хотя со временем люди истребили оленей, мальчик верит, что когда-нибудь они все-таки вернутся в их края.



"С фильмом “Шамбала” нам повезло, потому что, когда я был в Красноярке на кинофестивале “Герой”, то познакомился с продюсером этого кино. Мы с ним договорились о показе в Тюмени. Плюс ко всему гости “Киноклуба” уже устали от старой американской классики, поэтому нам захотелось привнести что-то более свежее и современное в показы. Этого фильма нет в открытом доступе и ни в одном онлайн-кинотеатре, посмотреть его можно будет только в рамках “Киноклуба”", — рассказал Дмитрий Колобов, руководитель Moi-portal.ru.