Исследование студенческой среды региона продолжает Студсовет Тюменской области

Студенты опрашивают обучающихся, сотрудников вузов и профессиональных образовательных организаций, потенциальных работодателей для определения запросов и эффективного взаимодействия в среде студентов.

В 2022 году по поручению губернатора Тюменской области исследование углубленно проводится по трем направлениям: карьера, финансы и жилье. Каждый студент Тюменской области может пройти анкетирование, вопросы которого согласованы ВЦИОМ. С 14 по 21 июля запланированы фокус-группы с сообществами, поддерживающими молодежное предпринимательство, с представителями Департамента образования и науки, с Тюменской областной Думой. На встречи пригласят обучающихся высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, представителей крупных компаний региона, в том числе риэлторских, сотрудников образовательных организаций.

В этом году Студсовет Тюменской области решил добавить форматы подкастов и шоу, чтобы продемонстрировать полученные данные большему количеству людей в более удобном и интересном формате. В августе начнется работа над шоу "Оценка проживания студентов в регионе" и над программой-интервью "Карьера для студента", сообщила Мегатюмень.