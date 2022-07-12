Жители Тюменской области проходят обследования в поездах здоровья

Почти 3 500 жителей районов Тюменской области воспользовались услугами в автопоезде здоровья с мая 2022 года, сообщает информцентр правительства.

В медкомплексе областной больницы №4 города Ишима 3 458 человек прошли флюорографию, 653 женщины - маммографическое обследование, 1 546 человек обследованы в рамках диспансеризации и профилактического осмотра, 1 355 - в рамках комплексного осмотра Центра здоровья, 174 человека прошли углубленную диспансеризацию.

В автопоезде также можно проверить артериальное, глазное давление, сдать анализ крови экспресс-методом, пройти ЭКГ, спирометрию, вакцинацию.

📍С 11 по 22 июля автопоезд будет работать в Армизонском районе.

📍С 25 июля по 5 августа - в Сорокинском районе.

📍С 8 по 23 августа - в Викуловском районе.

📍С 5 по 16 сентября - в Ишимском районе.

📍С 19 по 29 сентября - в Бердюжском районе.

📍С 3 по 11 октября - в Армизонском районе.