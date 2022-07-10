Тюменцам рассказали, как завести в доме второе животное

К появлению второго питомца надо готовить заранее. Домашние животные очень ревностно относятся к хозяевам и не терпят на своей территории чужаков.

- Самые большие ошибки владельцев при знакомстве кота с новым животным – это спонтанность и насильственное сталкивание нос к носу. К появлению нового питомца нужно готовиться заранее. Во-первых, все взрослые животные должны быть кастрированы – это снижает вероятность проявления агрессии примерно на 80%. Во-вторых, новичок сразу же должен быть изолирован на отдельной территории или в комнате. В-третьих, нужно поэтапно производить обмен запахами, ресурсами животных и только потом допускается визуальное знакомство (обмен взглядами). И в-четвертых, есть определенные типы совместимости и их тоже нужно учитывать, - советует зоопсихолог Наталья Нечаева.

Все этапы обязательно проходят под присмотром владельца, чтобы вовремя заметить и сгладить конфликт. Легче всего протекает знакомство – котенка и щенка. А вот со взрослыми животными сложнее, чтобы принять друг друга им потребуется примерно месяц, после этого начинается сближение, сообщает АИФ-Тюмень.

- Поэтому меня всегда так удивляют возвраты животных в приюты или группы помощи через сутки после приема с формулировкой "наш кот не принял нового кота". Это очень грустно и говорит о том, что люди не подготовились и не подошли к вопросу знакомства со всей серьезностью, - подытожила Наталья.