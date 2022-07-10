Чистую воду в июле получат жители двух деревень Тобольского района

Качественная вода поступит в деревни Башкова и Ломаева Тобольского района в середине июля, сообщил глава муниципального района Леонид Митрюшкин.

Решить давнюю проблему жителей этих населенных пунктов позволила программа "Чистая вода". Финансирование на строительство инженерных коммуникаций поступило из федерального и областного бюджетов.

Подрядчики проложили около 4 км водосетей. Строительные работы завершили в конце 2021 года, затем готовили объект к вводу и заключали договоры на поставку воды с ресурсоснабжающей организацией.

"При поддержке губернатора Тюменской области в мае чистую получили жители поселка Прииртышский. На субсидию, выделенную из регионального бюджета, построили более двух километров водопровода", - напомнил Леонид Митрюшкин.

Он уточнил также, что в этом сезоне начнется восстановление требующих ремонта сетей в д. Соколовка, уточнила Тюменская линия.