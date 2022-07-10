В международный молодежный лагерь БРИКС приглашают тюменцев

До 11 июля тюменцы могут подать заявку на участие в лагере БРИКС. Участники обсудят вопросы экологии и обменяются идеями и опытом по теме. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Росмолодежи.

Мероприятие пройдет с 1 по 6 августа на базе отдыха "Славянское подворье" в Ульяновской области. К участию приглашаются граждане из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в возрасте от 18 до 35 лет.

"Смена будет состоять из проектных сессий. Все мероприятия пройдут на английском языке. Молодежь стран пятерки предложит собственные инициативы в сфере экологии. Также в программе — практические занятия по очистке территорий природоохранных зон и прохождение экологических троп", — рассказали Moi-portal.ru в Медиацентре молодежной политики Тюменской области.

Лагерь поможет участникам в совместном решении задач по развитию регионов стран БРИКС. Кроме того, даст новые возможности для международного сотрудничества в молодежной среде.