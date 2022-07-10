Как сохранить семью, рассказала тюменский психолог

Статистика разводов в нашей стране весьма высока. Тюменская область сегодня сообщает, что подавляющее число разводов приходится на первые годы после рождения в семьях ребенка. Молодые родители оказываются не готовы к разительным переменам в образе жизни. Если ребенок неспокойный, все время кричит, а молодой матери некому помогать, она быстро устает и выгорает эмоционально, перестает ухаживать за собой, срывается на муже.

Как рассказала ведущий психолог центра "Семья" Евгения Писарева, в первом случае молодой женщине нужно заботиться о себе. Как минимум – высыпаться.

– Если ребенок уснул, то и вы в обязательном порядке ложитесь спать. Это гарантирует спокойный сон и для матери, и для малыша. Отодвиньте бытовые дела, не случится ничего страшного, если грязные пеленки будут постираны чуть позже. Ваше настроение намного важнее, – уверена психолог и мама четверых детей.

Она считает, что и у мужчины нелегкая задача: ему надо морально выдержать перемену в жизни. Для него кричащие дети, взлохмаченная жена - тоже стресс. Кроме того, мужчина берет на себя полную ответственность за материальное благополучие семьи, из-за этого его тоже могут посещать страх, неуверенность.

Итог – отсутствие взаимопонимания. Среди других основных причин – финансовые проблемы, измена или ревность, а также вредные привычки.