На всероссийском медиафестивале "Конвергенция" тюменцы завоевали одиннадцать наград

Как рассказала Тюменской линии координатор медиафестиваля "Конвергенция", старший методист Нижнетавдинского центра дополнительного образования Юлия Домашова, жюри оценивало порядка 90 работ из 15 регионов. Заявки поступали из Тюменской, Оренбургской, Воронежской, Ростовской, Ленинградской, Калужской, Ярославской, Томской, Ульяновской, Кемеровской областей, а также из Башкортостана, Крыма, Пермского края, Карачаево-Черкессии, Краснодарского края.

"Для нашего центра это был первый опыт в организации и проведении мероприятия всероссийского уровня. Фестиваль позволил создать новую площадку для демонстрации творческого потенциала юных медийщиков со всей страны. Онлайн-формат мероприятия привлек своей доступностью и спокойной атмосферой. На фестиваль поступило большое количество работ от талантливых детей из разных уголков страны, и у каждого из них есть своя изюминка", - рассказала она.

Победителей определяли в номинациях "Лучший видеосюжет", "Лучшее анимационное видео", "Лучший социальный ролик", "Лучший репортаж" и "Лучший клип". Конкурсные работы были посвящены различным тематикам: культуре и традициям народов России, людям труда, волонтерству, экологии, лидерам 21 века, патриотизму науке и технологиям, школьной жизни, креативности. Школьники из Тюменской области завоевали награды в каждой из пяти номинаций. Лучшими стали работы ребят из Тюмени, сел Нижняя Тавда и Бухтал, поселка Московский.