Ражевскую амбулаторию ремонтируют в Голышмановском округе

Ремонтные работы выполняют две тюменские строительные бригады. Обустроят кабинеты и коридоры, заменят пол и инженерные сети, установят систему пожарной сигнализации. Изменится и облик здания - фасад оштукатурят и покрасят. Ранее уже обновили кровлю амбулатории, поставили новые окна, отремонтировали коридор первого этажа.

Ражевская амбулатория обслуживает 1800 человек с трёх сельских территорий. К ней прикреплены одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов. Как рассказала Светлана Лесникова, медсестра этой амбулатории, на время ремонта пациентам недоступны только услуги физиокабинета и не действует дневной стационар. Медики ведут приём больных в здании местной администрации. Работает кабинет раннего выявления заболеваний. Действует процедурный кабинет, где производят забор крови на анализы и пациентам проводят процедуры, назначенные врачами. В детской консультации принимают малышей. Выписывают хроническим больным необходимые рецепты. Если серьёзные отклонения в здоровье, отправляют в Голышмановскую больницу к терапевтам и узким специалистам.

- Мы писали письма в разные инстанции, обращались к главе округа. Во-первых, удручал сам внешний вид — обшарпанные стены глаз не радовали. Во-вторых, заходишь внутрь помещения — темновато, рваный линолеум на гнилом полу. Хочется, чтобы было красиво и уютно. Особенно в плачевном состоянии находились инженерные сети, - говорит местная жительница Наталья Скипина.

Открыть лечебное заведение планируют к 1 сентября, уточнила Мегатюмень.