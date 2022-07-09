В Тобольске состоятся творческие мастер-классы

16 июля мультицентр "Моя Территория" на фестивале "Клевер" организует мероприятия для молодых семей. Жители Тобольска смогут посетить прикладные и творческие мастер-классы со своими детьми.

Мастер-класс для владельцев собак поможет семьям найти общий язык с домашним питомцем. В зоне отдыха участники расслабятся после рабочей недели и послушают выступление кавер-группы.

Дети повеселятся с аниматорами, поиграют в Лего и Дженгу, нанесут аквагрим. Ребята соберут живую эко-игрушку "Травянчик", регулярно поливая которую смогут получить настоящий зеленый уголок. С помощью 3D ручек юные участники сделают собственное произведение искусства.

— На фестивале есть мероприятия как для детей, так и для взрослых. "Клевер" дает возможность всем членам семьи провести время вместе и научиться чему-то новому, — рассказала Екатерина Лезнева, руководитель мультицентра "Моя Территория" Комсомольской правде-Тюмень.