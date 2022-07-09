Тюменцы примут участие в образовательной сессии Вахтанговского фестиваля

Часть работы пройдет онлайн, часть — офлайн. В декабре тюменцы представят свои проекты в Москве.

В образовательном треке "Как создавать новости и привлекать новую аудиторию" организаторы получили 62 заявки. Для работы с куратором отобрали троих человек, среди них — двое тюменцев. Это руководитель медиаотдела Молодежного театрального центра "Космос" Анна Захарова и медиаменеджер Лидия Фрицлер. Куратор трека — Максим Шелунцов, сооснователь продюсерской компании "Команда +1", преподаватель. С июля по сентябрь планируется работа в онлайн-формате, а в декабре участницы поедут в Москву с презентацией проекта.

В образовательном блоке "Диджитал для театра, спектакли, выставки, инсталляции, перфомансы, интернет и интерактивные проекты" участвует руководитель художественного отдела центра Маша Хайбуллина. Организаторы получили 37 заявок, семь прошли отбор. С 25 мая по 1 июля прошел первый этап — это онлайн-встречи с кураторами. По итогам работы из семи проектов было отобрано три, с которыми кураторы продолжат работать дальше. В их числе — выставка Маши Хайбуллиной "ИсСКАЗители".

Второй этап, с августа по декабрь, подразумевает очное участие: мастер-класс и работу над экспозицией.

— Развитие компетенций сотрудников, их профессионального кругозора — это неотъемлемая составляющая прогресса всей команды и нашего общего дела. Возможность учиться, обмениваться опытом со специалистами из других регионов позволяет сотрудникам расширить свой взгляд на проектную деятельность и привнести что-то новое в работу, — поделилась Александрина Шаклеева, руководитель Молодежного театрального центра "Космос" в разговоре с корреспондентом Мегатюмени.