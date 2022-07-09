Воспитанники тюменского "Родника" приняли участие во Всероссийском конкурсе

Социальные педагоги отделения социально-трудовой реабилитации центра "Родник" организовали участие своих юных подопечных во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества "Мир насекомых".

По условиям состязания, на конкурс принимались рисунки, детские поделки, изделия декоративно и прикладного творчества. В своих работах авторам от 3 до 19 лет предлагалось изобразить насекомых полезных и опасных, больших и маленьких. Это могут быть реальные бабочки, жуки, пчёлы, муравьи, комары, кузнечики или могут быть фантастические тараканы с других планет, герои любимых книг или мультфильмов.

Педагоги "Родника" отправили на конкурс работы, сделанные детьми-инвалидами. По результатам конкурса были награждены девять участников и их наставники, руководители кружков. В том числе, Диплом за 1 место по РФ среди ребят 12-17 лет получила коллективная работа "Радужное настроение", педагог Надежда Павлова. Диплом за 3 место по РФ в группе 7-11 лет, поделка "На листике", автор Татьяна В., педагог Лариса Бытова.

По Тюменской области: Диплом за 1 место среди ребят 7-11 лет - поделка "Пчелка", автор Ислам А., педагог Жанна Клинг. Диплом за 1 место в группе 12-17 лет, поделка "Благоухающий аромат", автор Дмитрий Ш., педагог Т. Новикова.

По материалам департамента социального развития Тюменской области