В Тюмени запустили онлайн-проект ко Дню семьи, любви и верности

Тюменцы активно откликнулись на онлайн-проект "Семейные ценности". Организовал его ДК "Водник" в своем официальном паблике.

Жителям предложили рассказать о традициях и ценностях своей семьи. Как выяснил Вслух.ру, за неделю порядка 20 участников поделились фотографиями и коллажами, рассказами и даже стихами.

Тюменцы поведали, что любят активный отдых, весело проводить праздники, вместе готовить, заниматься творчеством, ходить на рыбалку и за грибами. Впрочем, и тихий уютный вечер с близкими – тоже отличный вариант.

Участники признаются, что самое главное для них – быть счастливыми вместе.

Напомним, что 28 июня президент РФ Владимир Путин подписал Указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Так что нынче праздник впервые будет проводиться как официальный.

По данным ЗАГСа Тюмени, за пять месяцев 2022 года в городе узаконили свои отношения 2056 пар, год назад появилось 1718 семей. Причем нынче стали чаще жениться в мае: сыграно 344 свадьбы, а в том году – 263.