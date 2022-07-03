Открытие семейного фестиваля "Клевер" состоялось в Тобольске

25 июня в мультицентре "Моя Территория" и в Аптекарском саду прошли мероприятия для семей города Тобольска. Родители и дети принимали участие в мастер-классах, слушали лекции и проводили время на свежем воздухе.

Открытие "Клевера" посетили 2 200 человек. Психолог рассказал тоболякам, что такое эмоциональный интеллект и как правильно выражать свои эмоции, а логопед провел практикум по развитию речи ребёнка. Участники фестиваля учились плести базовые косы, а также делать 3D-открытки своими руками. Педиатр провел беседу с родителями о том, как правильно собрать детскую аптечку в отпуск.

Дети поучаствовали в игровой программе от "Капитанов Двора" — волонтёров, которые организуют совместный досуг детей и родителей, знакомят с подвижными играми во дворе. Ребята провели время в зоне отдыха и летнем кафе, нарисовали своих родителей на интерактиве с мольбертами и получили памятные сувениры.

Мероприятия в рамках семейного фестиваля будут проходить каждые выходные до 20 августа, уточнила Мегатюмень.