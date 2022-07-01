Тюменцев приглашают к посадить ромашки в семейную клумбу у ДНК "Строитель"

Дворец национальных культур "Строитель" приглашает жителей и гостей Тюмени принять участие в создании "Семейной клумбы". Мероприятие пройдет в День семьи, любви и верности, начало - в 12:00.

У каждого праздника есть свой символ и День семьи, любви и верности не исключение. Ромашка — простой, но в то же время удивительно красивый цветок. Каждый участник события сможет посадить ромашку своей семьи, которая долгие годы будет расти на "Семейной клумбе" и дарить радость прохожим.

Сажать цветы горожане будут под песни о любви, семье, радости и счастье. Каждый участник получит именной сертификат.