Тюменцев приглашают к посадить ромашки в семейную клумбу у ДНК "Строитель"

Дворец национальных культур "Строитель" приглашает жителей и гостей Тюмени принять участие в создании "Семейной клумбы". Мероприятие пройдет в День семьи, любви и верности, начало - в 12:00.
У каждого праздника есть свой символ и День семьи, любви и верности не исключение. Ромашка — простой, но в то же время удивительно красивый цветок. Каждый участник события сможет посадить ромашку своей семьи, которая долгие годы будет расти на "Семейной клумбе" и дарить радость прохожим.
Сажать цветы горожане будут под песни о любви, семье, радости и счастье. Каждый участник получит именной сертификат.
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