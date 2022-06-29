Книжный обменник откроется в Тюмени в субботу

Общегородской книжный обменник будет работать 2 июля возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) с 12 до 15 часов.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. Напомним, на обменнике принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 17 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи.

По традиции по соседству с книжным развалом откроется барахолка и будет организован сбор макулатуры.

Книжный обменник является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел и работает в Тюмени с 2006 года. Уточнить информацию можно по тел. 8 922 265 98 99