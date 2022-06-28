Студент ТюмГУ - в числе "Флагманов образования"

Студент ТюмГУ Кирилл Михальков стал вошел в число победителей всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей", итоги конкурса подвели в Санкт-Петербурге на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена".

Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами. В целом по итогам финальных соревнований победителями стали 35 студентов.

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев:

Финалисты конкурса успешно прошли сложные испытания, продемонстрировали свои профессиональные компетенции, раскрыли творческий потенциал, проявили коммуникативные навыки, лидерские качества. В этом году впервые в конкурсе принимают участие студенты колледжей и техникумов, которые показали хорошие результаты на всех этапах. Уверен, имена сегодняшних победителей конкурса войдут в кадровый потенциал нашей страны.

Заявки на участие в проекте "Флагманы образования. Студенты" подали 26 955 человек из 84 регионов России. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. В апреле-мае 2022 года в 8 городах России (Санкт-Петербург, Москва, Саранск, Томск, Владивосток, Тюмень, Волгоград и Грозный) состоялись окружные полуфиналы конкурса.

"Мне очень понравилось задание по проектированию школы будущего! Конкурсное движение актуально, потому что объединяет лучших молодых педагогов из разных городов России, что приводит к созданию такого профессионального контакта, который может принести впечатляющие результаты! Будущим участникам конкурса хочу посоветовать быть, а не казаться. Вы все прикольные и индивидуальные, у каждого свои фишки и особенности, не нужно натягивать маску какого-то другого человека с целью повышения шанса победить. Победа в искренности!" – поделился впечатлениями о конкурсе Кирилл Михальков.

В заключительный день соревнований перед финалистами стояла задача разработать и провести воспитательное мероприятие для детей из летних городских лагерей Санкт-Петербурга. Конкурсанты использовали современные технологии, обогащающие процесс обучения, в частности интеграцию голосового помощника Маруся от VK в воспитательный процесс. После конкурсного испытания Вице-президент российского союза ректоров, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондентом РАО, президент Южного федерального университета Марина Боровская провела лекцию на тему: "Новые горизонты российской науки – портрет современного ученого". После лекции участники обсудили векторы развития отечественной науки и уровень компетенций, которым должен обладать современный ученый.

Лауреатов конкурса ждет постпроектное сопровождение от Мастерской управления "Сенеж". По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса "Флагманы образования. Школа". Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках программы "Больше, чем путешествие" президентской платформы "Россия – страна возможностей".