Документы для поступления в вуз можно отправить по почте

В 2022 году приемные кампании в большинстве российских вузах стартовали 20 июня, а закончатся – 27 июля. Выпускники школ из Тюменской области могут направить документы на поступление в выбранное учебное заведение по почте. Это быстрый и удобный способ подачи документов в приемные комиссии.

- Отправить документы для поступления можно из любого почтового отделения Тюменской области заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Контрольный срок доставки для заказных писем и бандеролей — до шести дней, - сообщили корреспонденту Мегатюмени в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Важно правильно заполнять адресные строки, в том числе — корректный индекс места назначения. Адрес получателя нужно указывать в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно. Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Также для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS.

- Курьер заберет посылку в удобном для клиента месте и доставит ее адресату, отправка осуществляется по принципу "от двери до двери". Оформить и оплатить курьерскую доставку можно в почтовом отделении, с помощью мобильного приложения или сайта, - подчеркнули в ведомстве.

На сайте также можно рассчитать стоимость доставки. Упаковка для EMS-отправления бесплатна, контрольный срок доставки по городу один день, за пределы региона от трех до шести дней. При отправке EMS можно подключить услугу SMS-информирование. В таком случае с каждого этапа следования отправления клиент будет получать информацию о статусе.