На Всероссийский форум молодых предпринимателей приглашают тюменцев

В Ижевске с 4 по 8 августа пройдет Форум молодых предпринимателей. Участники прокачают навыки ведения бизнеса, познакомятся с профессионалами и найдут деловых партнеров. Зарегистрироваться можно на сайте Росмолодежи до 1 июля.

К участию приглашаются жители России в возрасте от 18 до 35 лет, которые заинтересованы в реализации бизнес-идей, а также бизнесмены и руководители проектов. На форуме два трека: для действующих предпринимателей и тех, кто только хочет попробовать себя в этой сфере. Молодые предприниматели смогут освоить новые стратегии и методики развития бизнеса, получить практические советы от экспертов и гостей мероприятия. Опытные бизнесмены прокачают свою идею и научатся упаковывать и продавать продукт, а также смогут найти поддержку у инвесторов для реализации своих проектов.

Как рассказали Moi-portal.ru в Медиацентре молодежной политики Тюменской области, участников ждут панельные дискуссии и нетворкинг-сессии, мастер-классы и лекции, которые помогут узнать, как создавать успешные проекты и приблизиться к их реализации. Молодые люди смогут познакомиться с профессионалами из разных областей и завести полезные контакты с единомышленниками и потенциальными партнерами. Также участники пройдут экскурсии по предприятиям малого и среднего бизнеса, обсудят свои идеи с экспертами и выступят с защитой проектов.