Участники из Татарстана посетят тюменский Сабантуй

Традиционный Сабантуй пройдет в День города Тюмени 30 июля. Праздник развернется в парке Заречном.

Перед гостями праздника выступят артисты из Тюмени и юга Тюменской области. Приглашены гости из республики Татарстан, сообщила представитель департамента культуры на заседании в гордуме.

Как сообщает Вслух.ру, на празднике развернется зрелищное представление "Турнир богатырей" с участниками XII Всероссийского турнира по силовому экстриму "Арангул-Батыр - 2022".

Будет организована интерактивно-кулинарная выставка "Себер бавырсагы" - "Сибирский бавырсак", где профессионалы научат гостей праздника делать и печь сибирские баурсаки.

Традиционно будет работать "Мастерская сабантуя" под руководством мастеров различных народных промыслов и ремесел юга области. Они представят изготовление шамаилов, ичиги (сапоги), головные уборы (калфаки), национальные украшения, музыкальные инструменты (курай, кубыз) и другое.

Праздник пройдет при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области. Полная афиша Дня города будет доступна 15 июля на сайте Тюмень436.рф.