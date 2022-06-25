Бренд Visit Tyumen отпраздновал пятилетие

Средний чек расхода путешественников при поездке в Тюменскую область вырос до 16 тысяч рублей. Это происходит, в том числе, благодаря росту предложений и увеличению срока пребывания в регионе.

- Рост посещаемости, который мы ежегодно отмечаем, всегда тянет за собой развитие всех сфер деятельности, так или иначе связанных с туризмом. Одна из них - изготовление и реализация сувенирной продукции, - говорит директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

- Как в массовом, так и эксклюзивном сегменте у нас есть на что обратить внимание. За примерами далеко ходить не надо - галерея сувениров "Легенды Сибири" в этом году была признана победителем конкурса "Торговля России", а наш центр Visit Tyumen в ЦУМе полон разнообразной продукции, начиная от пакетных туристических туров, заканчивая различными сувенирами с фирменной символикой, которая пользуется неизменным спросом. Кроме того, мы видим, что тюменские предприниматели внимательно следят за всеми современными тенденциями и всегда готовы выводить на рынок новые продукты.

По материалам департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.