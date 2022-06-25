В состав Экспертного совета по здравоохранению вошла экс-председатель Студсовета Тюменской области

В Москве состоялось первое заседание Экспертного совета по здравоохранению Молодежного парламента при Государственной Думе. Дания Апасова, студентка Тюменского государственного медицинского университета, приняла в нем участие.

На встрече эксперты обсудили более 10 инициатив по развитию медицинского образования, студенческой науки и добровольчества, карьерного роста и юридической поддержки медицинских работников.

— Я очень рада, что мне выпала возможность войти в первый Экспертный совет по здравоохранению Молодежного парламента при Государственной Думе. Впереди интересный путь и знакомство с основами законотворческих инициатив, реализация крупных региональных и всероссийских проектов в системе здравоохранения. Я уверена, что мы достигнем всех желаемых результатов. У нас есть для этого все возможности и главное — желание действовать.

Отдельная благодарность действующим врачам, с которыми удалось пообщаться и обсудить свои инициативы. Студенту очень важно понять, что его мнение учитывают, что его слышат... Это мотивирует развиваться в учебе и работе, — рассказала о своих впечатлениях Дания Апасова, экс-председатель Студсовета ТО, студентка ТюмГМУ и преподаватель медицинского колледжа.

Экспертный совет работает по двум направлениям: разработка законодательных инициатив, крупных проектов в сфере медицины в Государственную Думу, региональные органы власти и Министерство здравоохранения РФ. Это площадка для студентов-медиков, врачей-ординаторов, практикующих врачей и всех, кто связан с медициной по улучшению работы системы здравоохранения, сообщила Мегатюмень.