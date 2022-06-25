О профилактике наркомании напомнят тюменской молодежи

Профилактическое мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков, пройдет в Тюмени 25 июня. Встреча начнется в 13:00 на втором уровне набережной (зона многоуровневой парковки).

Как сообщили Тюменской лини в областном центре профилактики и реабилитации, горожан ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и много другое.

С 15:00 стартует концертная программа. Зрители станут очевидцами сцены задержания преступника, которая будет инсценирована отрядом специального назначения "ГРОМ" Управления по контролю за оборотом наркотиков и центром кинологической службы УМВД России по Тюменской области.

"На сцене выступят творческие коллективы центра современного танца "Парадокс", студии танца "Grotesk style", музыкально-хоровой студии "Золотой камертон", творческой студии "Отражение" тюменского медицинского колледжа. Творческие номера разбавят конкурсы от ведущего и силовой турнир для самых ловких и выносливых. Каждый сможет получить приз от организаторов и спонсоров мероприятия", - рассказали в областном центре профилактики и реабилитации.

Также будет организован информационный пункт, где можно будет получить консультацию психолога, нарколога, представителя правоохранительных органов в вопросах противодействия распространению наркомании. Волонтеры профилактики проведут викторину на знания в области медицинских и социально-правовых последствий для человека.