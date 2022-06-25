Социальный ролик о бездомных животных сняли ишимцы

Участники проекта "Всети 2.0" сняли социальный видеоролик "Бедняга" о проблеме бездомных животных в России.

По задумке питомец проходит путь от щенка, выброшенного на улицу, до новых хозяев, принявших его в свою семью. Сюжет зациклен: даже после того, как приютили одну собаку, ролик заканчивается другим бездомным животным.

Авторы социального ролика хотели донести до зрителей мысль, что каждое животное — не игрушка. Если человек взял на себя ответственность за живое существо, он должен приложить усилия, чтобы сделать его счастливым. Сценарий, съёмка, монтаж были выполнены участниками медиапроекта.

— В Ишиме можно часто наблюдать локальное скопление бездомных собак, у которых когда-то были хозяева. Это проблема серьезная и требует огласки. У каждого животного должен быть хозяин, который принимает ответственность за него и относится бережно, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Комсомольской правде-Тюмень.