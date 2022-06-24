Ялуторовск День города отметит спортивно

В последнюю субботу июня Ялуторовск празднует день рождения, по многолетней традиции горожане отметят праздник целым калейдоскопом спортивных мероприятий.

Запланированы соревнования по волейболу, футболу, дартсу, русскому жиму, гиревому спорту, легкой атлетике, армспорту, а также веселые старты среди команд пришкольных лагерей, которые развернутся на стадионе "Юность". Пройдут блицтурнир по шахматам и шашкам и несколько футбольных матчей: игра очередного тура первенства Тюменской области среди команд ветеранов спорта и блицтурнир среди молодых команд.

Ветеран спорта, ялуторовчанин Салих Рамазанов:

У нас уже традиция – выступать на турнирах в честь Дня города. Кроме того, мы регулярно участвуем в соревнованиях и спартакиаде Тюменской области среди ветеранов. Недавно в нашем городе реконструировали стадион "Юность", где мы и тренируемся. А в субботу в рамках областного первенства мы сыграем с командой из Тюмени.

По завершении спортивного праздника победители и призеры будут отмечены медалями, дипломами и денежными призами.