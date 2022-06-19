Знаки отличия "Готов к труду и обороне" получили тюменцы

В Тюмени на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья состоялся летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения. Подробностями спортивного мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась начальник отдела по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Тюменского городского многопрофильного центра Алина Рамазанова.

По словам Рамазановой, в фестивале приняли участие 280 человек в составе 40 команд. 162 спортсмена входили в состав команды общеобразовательных организаций. Также участвовали 119 сотрудников разных организаций и учреждений.

— Летний фестиваль "Готов к труду и обороне" проводится ежегодно с 2016 года — с момента создания ГТО в Тюмени. Проводится согласно календарному плану администрации города. Ориентируется на областной фестиваль ГТО, так как мероприятия организовываются на всех уровнях — муниципальном, региональном, всероссийском. Лучшие участники городского уровня выступают на областном фестивале. Далее — всероссийский уровень, — прокомментировала Алина.

Традиционно принимают участие школьники общеобразовательных учреждений и команды взрослого населения всех форм собственности. Основная цель фестиваля — определение победителей среди личного и командного первенства, а также выявление лучших спортсменов для участия в областном фестивале в составе команды города.

Всего было предложено 11 дисциплин: бег на 60 м, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, плавание на различные дистанции, стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда, бег на длинные дистанции, прыжок в длину с места с толчком, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и рывок гири.