Экспозицию винтажных японских вещей смогут посетить тюменцы

В музее "Усадьба Колокольниковых" проходит выставочный проект оригинальных винтажных вещей 1950 – 1980-х годов "Япония. Талант! Вдохновение! Мастерство!". Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделился методист по музейно-образовательной деятельности музея Тимофей Мельников.

По словам Мельникова, в музее "Усадьба Колокольниковых" достаточно часто проводятся выставки, организуемые совместно с частными коллекционерами, которые любезно предоставляют предметы из своих собраний.

— Предложение о создании экспозиции оригинальных винтажных японских вещей поступило от коллекционера из Нижнего Новгорода — Марии Гращенко. Так и началась совместная работа. Стоит отметить, что купцы Колокольниковы, которым посвящен наш музей, имели коммерческие взаимоотношения со странами Востока, что и раскрывается в рамках основной экспозиции "Торговый Дом И.П. Колокольникова. Наследники". Выставка "Япония. Талант! Вдохновение! Мастерство!" станет дополнением к тематике основной экспозиции, — рассказал Тимофей.

Данный проект расскажет гостям о традиционной культуре Страны восходящего солнца и продемонстрирует винтажные японские предметы 1950 – 1980-х годов.

На выставке представлены кимоно, пояса оби, куклы, аксессуары, ксилографии, веера. Все эти вещи созданы кропотливым трудом японских ремесленников. Старинные техники росписи по шёлку и ручная вышивка удивляют своим мастерством, вдохновляя ценителей японского искусства по всему миру. Предметный ряд дополнен предметами из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Представлена японская фарфоровая посуда, старинная шкатулка, настольный шкафчик и другие вещи XIX — первой половины XX столетия.