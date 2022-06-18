Поисковый отряд "Кречет" впервые поднял останки мирных жителей

Тюменский военно-поисковый отряд "Кречет" вернулся из экспедиции. Волонтеры ездили в село Старая Тропа Тверской области. Там их поселили в спортивном зале.

За экспедицию поисковики подняли останки 79 красноармейцев, а также — впервые за историю отряда — останки мирных жителей. Посмертных медальонов, к сожалению, нашли всего три, только один из них был целым.

"Мы уже нашли родственников одного бойца, дочку Николая Ивановича Бехерева, — рассказал Вслух.ру заместитель командира отряда Артур Янбаев. — Она живет в Богдановиче Свердловской области. Будем передавать медальон и личные вещи, которые нашли при солдате. Семья хочет забрать его, чтобы похоронить на родине".

Тюменцам удалось обнаружить не только медальон, но и личные вещи одного из солдат — таблетницу и нательную икону.

"С одной стороны — образ Божьей матери с Иисусом Христом, с другой — Сергия Радонежского. Так что, скорее всего, бойца звали Сергей. Поднимем архивы и проверим", — рассказал участник отряда Богдан Севрюгин.

Перед смертью военные прошли через пытки — такой вывод сделали поисковики, осмотрев останки. Солдат расстреляли. Судя по документам, массовая казнь произошла в декабре 1941 года.