Какой водой поливать грядки, рассказали тюменским дачникам

По мнению дачницы Нины Петровой, холодная влага губительна для многих растений, но есть и исключения.

- Хуже усваивают питательные вещества, отмирают тонкие корешки. Ослабленное и "голодное" растение становится лёгкой добычей вредителей всех мастей. Кабачки, огурцы и тыквы вообще плохо переносят холодный полив, а вот томаты более спокойно к этому относятся – они не любят перегрева корней. Заметила, что капусте холодная вода тоже не вредит. В основном этот овощ надо поливать под корень, в сильную жару капусту только освежают методом дождевания.

Агрономы утверждают, что все овощи лучше поливать отстоянной и прогретой водой. Рекомендуемая температура воды для полива 18-22 градуса. Пока растение находится в стадии рассады, оно нуждается в обильном увлажнении. То же касается и периода плодосозревания. Когда же растение развилось, набралось сил и просто формирует надкорневую крону, полив можно снизить. Помните, что вода, добытая с большой глубины, имеет температуру всего около +6°С. Также не стоит использовать для полива сильно перегретую воду в жару. В сочетании с горячей почвой вы можете просто сварить свои овощи, устроив им "баню". Проще всего обеспечить доставку влаги к растениям и поддержание оптимальной температуры воды с помощью капельного полива, сообщает АИФ-Тюмень.