Выставка работ Фёдора Конюхова открылась в Ишиме

Фото: telegram-канал Виктора Рейна

Торжественное открытие выставки живописи и графики Фёдора Конюхова "Путешествие длинною в жизнь" состоялось 11 июня в Ишимском музейном комплексе им. Петра Ершова. Участие в мероприятии принял депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

"Далеко не все знают, что самый известный путешественник современности прославился не только своими отважными экспедициями, Фёдор Филиппович - признанный живописец, писатель и педагог. В своих работах Фёдор Конюхов не ставит перед собой задачу максимально реалистичного изображения увиденного, но в полной мере передаёт всю гамму эмоций путешественника: и страх, и восторг, и радость, и преодоление себя", - прокомментировал открытие выставки в своем официальном telegram-канале Виктор Рейн.

В музейных залах представлены 50 работ в различных техниках, выполненных художником за последние 30 лет: от ранних работ, написанных в 1970-80-е годы, до картин, созданных в 2000-2020-х годах. Преобладающие темы – и борьба мужественных людей со стихией, и гармоничное единение человека и природы. Многие картины берут начало в зарисовках, сделанных мастером прямо во время своих приключений.